Трехрогие «драконы» из Африки скоро поселятся в Приморском океанариуме

Новые обитатели появились в Приморском океанариуме. Пара редких трехрогих хамелеонов Джексона сейчас живет в служебном помещении и готовится к переезду в основную экспозицию «Тропический лес», сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.
«Пока это совсем небольшие коричневые рептилии около 15 см в длину, половину которой составляет цепкий хвост. Они привлекают к себе внимание необычной рогатой головой. Молодые самцы этого вида хамелеонов отращивают рога в возрасте 2−4 месяцев. У них имеется три выроста, два из которых находятся рядом с глазами, а третий, самый крупный, растет от кончика носа. Некоторые отмечают, что они придают этим ящерицам сходство с динозавром трицератопсом, а геймеры видят в них сходство с монстрами одной из популярных постапокалиптических видеоигр», — говорится в сообщении.
Родина этих созданий — горные леса Восточной Африки. Примечательно, что в 70-х годах прошлого века их завезли на Гавайи, где они так хорошо прижились, что стали угрожать местным насекомым. Теперь их перемещение между островами архипелага запрещено законом.
Хамелеоны Джексона — яйцеживородящие. Малыши рождаются уже самостоятельными: едва появившись на свет, они падают с ветки на землю, и этот удар становится для них сигналом начинать новую жизнь.
Пока новички океанариума живут в неэкспозиционном помещении, набирают вес и отращивают свои знаменитые рога. Сотрудники рассчитывают, что через полгода хамелеоны достаточно окрепнут, чтобы переехать в «Тропический лес».
Напомним, что недавно коллекция рептилий в экспозиции «Тропический лес» Приморского океанариума пополнилась тремя новыми видами. Самой эффектной новоселкой стала самка пантерового хамелеона, прибывшая из Екатеринбурга.