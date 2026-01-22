Трехрогие «драконы» из Африки скоро поселятся в Приморском океанариуме

«Пока это совсем небольшие коричневые рептилии около 15 см в длину, половину которой составляет цепкий хвост. Они привлекают к себе внимание необычной рогатой головой. Молодые самцы этого вида хамелеонов отращивают рога в возрасте 2−4 месяцев. У них имеется три выроста, два из которых находятся рядом с глазами, а третий, самый крупный, растет от кончика носа. Некоторые отмечают, что они придают этим ящерицам сходство с динозавром трицератопсом, а геймеры видят в них сходство с монстрами одной из популярных постапокалиптических видеоигр», — говорится в сообщении.