Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области выросли пособия по больничному и уходу за ребенком

Свердловчанам повысили пособия по уходу за ребенком и больничному.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 1 января 2026 года повысили размер пособий по больничным, беременности и родам, а так же по уходу за ребенком. Отмечается, что размеры пособий рассчитываются из заработка, полученного за два предшествующих года.

Теперь минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней составляет 124 702 рублей, а максимальный — 955 838 рублей. При осложненных родах свердловчанки получат пособие за 156 дней в сумме от 138 953 рублей до 1 065 074 рублей. За 194 дня при многоплодной беременности женщине выплатят от 172 801 рублей до 1 324 515 рублей.

— Больничный зависит от страхового стажа и рассчитывается от средней зарплаты сотрудника за 2 года, предшествующих году наступления страхового случая. При этом минимальный размер больничного в 2026 году не может быть ниже МРОТ (27 093 рубля) в расчете на календарный месяц, — сообщили в Отделении Социального фонда России по Свердловской области.

Максимальный размер пособия по больничным вырос с 5 673 рублей до 6 827 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается работающим родителям в размере 40% от средней зарплаты за два года. Максимальный размер выплат составил 83 021 рублей, минимальный — 10 837 рублей.