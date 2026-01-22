В Свердловской области выросли пособия по больничному и уходу за ребенком

— Больничный зависит от страхового стажа и рассчитывается от средней зарплаты сотрудника за 2 года, предшествующих году наступления страхового случая. При этом минимальный размер больничного в 2026 году не может быть ниже МРОТ (27 093 рубля) в расчете на календарный месяц, — сообщили в Отделении Социального фонда России по Свердловской области.