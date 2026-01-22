В Свердловской области выросли пособия по больничному и уходу за ребенком

В Свердловской области с 1 января 2026 года повысили размер пособий по больничным, беременности и родам, а так же по уходу за ребенком. Отмечается, что размеры пособий рассчитываются из заработка, полученного за два предшествующих года.
Теперь минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней составляет 124 702 рублей, а максимальный — 955 838 рублей. При осложненных родах свердловчанки получат пособие за 156 дней в сумме от 138 953 рублей до 1 065 074 рублей. За 194 дня при многоплодной беременности женщине выплатят от 172 801 рублей до 1 324 515 рублей.
— Больничный зависит от страхового стажа и рассчитывается от средней зарплаты сотрудника за 2 года, предшествующих году наступления страхового случая. При этом минимальный размер больничного в 2026 году не может быть ниже МРОТ (27 093 рубля) в расчете на календарный месяц, — сообщили в Отделении Социального фонда России по Свердловской области.
Максимальный размер пособия по больничным вырос с 5 673 рублей до 6 827 рублей.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается работающим родителям в размере 40% от средней зарплаты за два года. Максимальный размер выплат составил 83 021 рублей, минимальный — 10 837 рублей.