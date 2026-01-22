Глава Якутии рассказал, чем регион привлекает иностранных туристов

«В последние годы мы наблюдаем рост числа путешественников как из других регионов России, так и иностранных государств. В прошлом году нашу республику посетили более 280 тысяч туристов, наибольший рост по гостям — из дружественного Китая. Связано это, конечно, с безвизовым режимом и запущенными нами прямыми рейсами авиакомпании “Якутия” по маршруту “Якутск — Харбин — Якутск”. Однако есть и другой фактор — люди по всему миру все чаще стали предпочитать нетипичный туризм, отказываясь от приевшегося формата “все включено”, — сказал глава региона.