Глава Якутии рассказал, чем регион привлекает иностранных туристов

ЯКУТСК, 22 янв — РИА Новости. Путешественникам во всем мире приелся формат «все включено», в поисках экзотики они стали чаще приезжать в Якутию, в 2025 году регион на вечной мерзлоте посетили 280 тысяч туристов, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
Блогеры и путешественники из-за рубежа и российских регионов стали активно приезжать зимой в заснеженную Якутию. Ради популярного контента и острых ощущений многие из них в 40-градусные морозы искупались в ледяной воде на Крещение.
«В последние годы мы наблюдаем рост числа путешественников как из других регионов России, так и иностранных государств. В прошлом году нашу республику посетили более 280 тысяч туристов, наибольший рост по гостям — из дружественного Китая. Связано это, конечно, с безвизовым режимом и запущенными нами прямыми рейсами авиакомпании “Якутия” по маршруту “Якутск — Харбин — Якутск”. Однако есть и другой фактор — люди по всему миру все чаще стали предпочитать нетипичный туризм, отказываясь от приевшегося формата “все включено”, — сказал глава региона.
По словам Николаева, дикая природа, резко континентальный климат и уникальная культура северных народов — экзотика, граничащая с современными течениями.
Власти республики работают над увеличением турпотока, организуя событийные мероприятия, такие, как экстремальный забег «Полюс холода». «Но есть и стихийные инициативы, созданные самими жителями в социальных сетях. Замершая лапша быстрого приготовления, фейерверк из кипяченой воды и другие тренды — все это для нас обыденность, а для тех, кто не знаком с нашим бытом, жизнью на вечной мерзлоте, — причуда, большая особенность», — отметил руководитель республики.
Он подчеркнул, что якутяне славятся гостеприимством.
«Мы, безусловно, рады такому большому интересу людей. Принимаем наших гостей с уважением и теплом, стремясь сделать пребывание каждого ярким и запоминающимся событием. Я уверен, что мы достигнем главной цели — увеличим турпоток в три раза к 2030 году. Цель амбициозная, но вполне достижимая. Все предпосылки для этого есть», — заявил Николаев.