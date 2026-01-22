Четыре музея в Перми закрылись из-за морозов

По данным метеорологов, на этой неделе в Пермском крае установится аномальная низкая температура воздуха. 21−24-го января повсеместно, 25 января местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 и более. Ночью и утром 23 и 24 января местами по Пермскому краю ожидается сильный мороз: 40…42°С.