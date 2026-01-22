Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре музея в Перми закрылись из-за морозов

Из-за наступившей морозной погоды в Перми приостановили работу музеи «Хохловка», Музей-диорама, Дом-музей «Подпольная типография» и Дом-музей Василия Каменского. Они будут закрыты для посетителей с 22 по 25 января. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Пермский краеведческий музей.

Сейчас в Ричмонде: +5° 6 м/с 48% 761 мм рт. ст. +2°

По данным метеорологов, на этой неделе в Пермском крае установится аномальная низкая температура воздуха. 21−24-го января повсеместно, 25 января местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 и более. Ночью и утром 23 и 24 января местами по Пермскому краю ожидается сильный мороз: 40…42°С.