Прокуратура вынесла предостережение воронежскому министру ЖКХ и энергетики

В ведомстве отметили, что 26 декабря 2025 года министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключило соглашения с Правительством Воронежской области в лице министра ЖКХ и энергетики на предоставление из федерального бюджета субсидий на различные цели.