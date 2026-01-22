Прокуратура вынесла предостережение воронежскому министру ЖКХ и энергетики

Прокуратура Воронежской области объявила предостережение Евгению Бажанову, министру ЖКХ и энергетики региона. Причиной этому послужило нарушение сроков выполнения национальных проектов.
В ведомстве отметили, что 26 декабря 2025 года министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключило соглашения с Правительством Воронежской области в лице министра ЖКХ и энергетики на предоставление из федерального бюджета субсидий на различные цели.
Речь идет о строительстве объектов на территории Аннинского, Семилукского, Верхнемамонского, Панинского, Калачеевского, Хохольского районов и города Нововоронежа в рамках федеральных проектов «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды».
Также министр от имени правительства региона заключил соглашение с Минстроем о выделении финансирования объектов на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды на территории Бобровского, Бутурлиновского, Лискинского, Новоусманского, Острогожского, Павловского, Россошанского, Семилукского районов, городов Борисоглебска, Нововоронежа, Воронежа.
Однако на 21 января 2026 года региональным Министерством с этими муниципалитетами не заключено ни одного соглашения о предоставлении субсидии.