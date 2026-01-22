Ричмонд
В Башкирии открылась третья ледовая переправа через Белую

В Краснокамском районе заработала ледовая переправа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии открыли еще одну ледовую переправу через реку. Сегодня в Краснокамском районе заработала зимняя дорога через Белую в районе села Староянзигитово.

По данным МЧС по Башкирии, новая переправа имеет длину 800 метров и ширину 150 метров. Толщина льда в месте ее организации достигает 56 сантиметров, что позволяет безопасно пропускать транспорт грузоподъемностью до 5 тонн. Для движения здесь предусмотрена одна полоса.

Теперь в зимний период в республике функционируют уже три официальные ледовые переправы. Ранее были открыты переправы в Бирском районе на реке Белая (возле Бирска) и в Караидельском районе на реке Уфа (у села Караидель на трассе Бирск — Тастуба — Сатка).

