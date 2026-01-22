Ричмонд
Полиция проверила 200 машин такси в ходе рейда возле аэропорта Владивостока

Среди остановленных водителей оказались пятеро мигрантов, работавших без патента или разрешения.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники Управления по вопросам миграции, ГИБДД и УФСБ провели совместный рейд у аэропорта Владивостока и выявили пятерых иностранных граждан, незаконно работающих водителями такси, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Было остановлено порядка 200 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, проверены документы у их водителей, а в некоторых случаях — также и у пассажиров», — говорится в сообщении.

У пятерых иностранных водителей не оказалось разрешения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок. Четверо привлечены к ответственности по ст. 18.17 КоАП РФ (незаконная деятельность), одного — по ст. 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания).

Всем назначены штрафы и последующее выдворение из России. Нарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Напомним, следственный комитет РФ заинтересовался резонансным инцидентом во Владивостоке, где таксист-мигрант жестоко избил пассажира.

Бастрыкин вмешался в расследование нападения таксиста на пассажира во Владивостоке.

18-летний мигрант избил мужчину битой, скрылся, но был пойман в другом регионе.