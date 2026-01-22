Обнаружена новая молекула в межзвездных льдах вокруг протозвезд

Межзвездный лед — это ледяная оболочка на частицах космической пыли в холодных облаках; важный резервуар летучих веществ во Вселенной и «химическая колыбель» для сложных молекул. Под действием космических лучей и ультрафиолетового излучения в них идут радиационно-индуцированные реакции (не требующие высоких температур), а также другие реакции, которые могут приводить к синтезу сложной органики. Это означает, что кирпичики для жизни (пребиотическая химия) начинают формироваться еще в космосе, до образования планет, и затем могут попадать на поверхности планет с кометами и астероидами.