Жители Приморья могут пройти онкологическую диагностику по полису в Улан-Удэ

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), — один из самых эффективных методов для выявления опухолей на ранних стадиях, обнаружения метастазов и контроля лечения. До недавнего времени жителям Приморья для такого обследования по ОМС нужно было отправляться в Москву, Санкт-Петербург или Новосибирск.