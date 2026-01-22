Жители Приморья могут пройти онкологическую диагностику по полису в Улан-Удэ

Онкологическим пациентам из Приморского края теперь доступна высокоточная диагностика с использованием радиофармпрепаратов по полису обязательного медицинского страхования в Улан-Удэ. Это позволяет пройти обследование, не выезжая за пределы Дальневосточного федерального округа.
Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), — один из самых эффективных методов для выявления опухолей на ранних стадиях, обнаружения метастазов и контроля лечения. До недавнего времени жителям Приморья для такого обследования по ОМС нужно было отправляться в Москву, Санкт-Петербург или Новосибирск.
Теперь, получив направление от лечащего врача по форме 057-У, пациенты могут пройти процедуру в Бурятии. Обследование занимает от 3 до 6 часов. Благодаря прямому авиасообщению между Владивостоком и Улан-Удэ, весь процесс, включая дорогу, укладывается в три дня. Для пациентов организовано бесплатное двухдневное проживание в гостиницах города.
Центр в Улан-Удэ имеет собственное производство радиофармпрепаратов, что гарантирует их свежесть и безопасность.