Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Приморья могут пройти онкологическую диагностику по полису в Улан-Удэ

Раньше для передового обследования пациентам приходилось летать в европейскую часть России, теперь это доступно в пределах Дальнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Онкологическим пациентам из Приморского края теперь доступна высокоточная диагностика с использованием радиофармпрепаратов по полису обязательного медицинского страхования в Улан-Удэ. Это позволяет пройти обследование, не выезжая за пределы Дальневосточного федерального округа.

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), — один из самых эффективных методов для выявления опухолей на ранних стадиях, обнаружения метастазов и контроля лечения. До недавнего времени жителям Приморья для такого обследования по ОМС нужно было отправляться в Москву, Санкт-Петербург или Новосибирск.

Теперь, получив направление от лечащего врача по форме 057-У, пациенты могут пройти процедуру в Бурятии. Обследование занимает от 3 до 6 часов. Благодаря прямому авиасообщению между Владивостоком и Улан-Удэ, весь процесс, включая дорогу, укладывается в три дня. Для пациентов организовано бесплатное двухдневное проживание в гостиницах города.

Центр в Улан-Удэ имеет собственное производство радиофармпрепаратов, что гарантирует их свежесть и безопасность.