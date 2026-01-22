Белоруска погибла при взрыве у себя дома в Червене

В Червене женщина погибла при взрыве самодельного котла, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в районном центре в четверг, 21 января. Взрыв прозвучал в частном доме на улице Комсомольской. При ликвидации последствий спасатели обнаружили тело 56-летней женщины.
Предварительно, взрыв произошел из-за неисправности самодельного парового котла при эксплуатации кустарной отопительной системы.
— Такие устройства представляют серьезную опасность из-за отсутствия профессионального контроля и несоблюдения норм безопасности, — подчеркнули в СК.
Проводится проверка.
