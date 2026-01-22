Новосибирцам напомнили о мерах профилактики гепатита А

Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям Новосибирской области о профилактике вирусного гепатита А. Это инфекционное заболевание, поражающее печень, передаётся через грязную воду, немытые продукты и руки.
Болезнь проявляется не сразу, а через несколько недель после заражения. Симптомы включают высокую температуру, слабость, тошноту и часто желтуху.
Наиболее эффективной защитой ведомство называет вакцинацию. Для снижения рисков важно строго соблюдать правила гигиены: мыть руки, употреблять кипячёную или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты.
При появлении первых симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.