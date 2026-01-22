Омичам с февраля повысят выплаты и пособия

Уровень ряда социальных выплат зависит от размера прожиточного минимума. В Омской области этот показатель с 1 января 2026 года вырос до 16 477 рублей на душу населения; для трудоспособного населения прожиточный минимум в этом году составляет 17 960 рублей; для пенсионеров — 14 170 рублей; для детей — 15 983 рубля.