Омичам с февраля повысят выплаты и пособия

Социальный фонд России сообщил об индексации социальных выплат и пособий жителям с 1 февраля 2026 года. Это коснется и жителей Омска и Омской области.
Отмечается, что Все выплаты, которые подлежат индексации, вырастут на 5,6%. Подавать для этого заявление в Социальный фонд не потребуется, выплаты увеличатся автоматически.
«Индексация коснется федеральных льготников, семей с детьми, получателей материнского капитала, а также застрахованных граждан. Повышение затронет как ежемесячные, так и единовременные выплаты», — отметили в Соцфонде РФ.
Уровень ряда социальных выплат зависит от размера прожиточного минимума. В Омской области этот показатель с 1 января 2026 года вырос до 16 477 рублей на душу населения; для трудоспособного населения прожиточный минимум в этом году составляет 17 960 рублей; для пенсионеров — 14 170 рублей; для детей — 15 983 рубля.
Напомним, с 1 января 2026 года омичам на 7,6% проиндексировали пенсии.