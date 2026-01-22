Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученикам в Челябинской области не ходить в школу еще как минимум два дня

Это следует из прогноза на 23—25 января.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 52% 761 мм рт. ст. +2°

Ученикам в Челябинской области не ходить в школу еще как минимум два дня — это следует из прогноза на 23—25 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завтра метеообстановку будет определять полоса высокого давления, которая протянулась от сибирского антициклона через всю страну к Кольскому полуострову и проникла на Скандинавский.

В пятницу облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха 23 января ночью минус 30−35, при прояснении — до 40, на юго-западе и крайнем западе — до 25 градусов, днем минус 22−27, на крайнем западе — до 17 градусов.

В субботу барическое поле над Южным Уралом не изменится. Погодные условия определит отрог сибирского антициклона. Он не пропустит в регион плотную облачность и осадки и поддержит пониженный температурный режим при переменной облачности. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха 24 января ночью минус 30−35, в низинах — до 40, на крайнем западе — до 25 градусов, днем минус 20−25, на крайнем западе — до 15 градусов.

В воскресенье удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. По ветру — без изменений. Температура воздуха 25 января ночью минус 31−36, на крайнем западе — до 26 градусов, днем минус 17−22, на юге — до 27 градусов.

По данным синоптиков, 23—25 января в большинстве районов ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Кроме того, ночью и утром 23—24 января местами прогнозируются сильные морозы — до 40.

Информация об отмене занятий в Челябинске и области публикуется на сайте Агентства новостей «Доступ» с 05.30 до 07.30, по мере поступления данных от комитетов по делам образования и ЕДДС.