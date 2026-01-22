Ученикам в Челябинской области не ходить в школу еще как минимум два дня

В субботу барическое поле над Южным Уралом не изменится. Погодные условия определит отрог сибирского антициклона. Он не пропустит в регион плотную облачность и осадки и поддержит пониженный температурный режим при переменной облачности. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха 24 января ночью минус 30−35, в низинах — до 40, на крайнем западе — до 25 градусов, днем минус 20−25, на крайнем западе — до 15 градусов.