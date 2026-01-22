Ученикам в Челябинской области не ходить в школу еще как минимум два дня — это следует из прогноза на
Завтра метеообстановку будет определять полоса высокого давления, которая протянулась от сибирского антициклона через всю страну к Кольскому полуострову и проникла на Скандинавский.
В пятницу облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха 23 января ночью минус 30−35, при прояснении — до 40, на юго-западе и крайнем западе — до 25 градусов, днем минус 22−27, на крайнем западе — до 17 градусов.
В субботу барическое поле над Южным Уралом не изменится. Погодные условия определит отрог сибирского антициклона. Он не пропустит в регион плотную облачность и осадки и поддержит пониженный температурный режим при переменной облачности. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха 24 января ночью минус 30−35, в низинах — до 40, на крайнем западе — до 25 градусов, днем минус 20−25, на крайнем западе — до 15 градусов.
В воскресенье удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. По ветру — без изменений. Температура воздуха 25 января ночью минус 31−36, на крайнем западе — до 26 градусов, днем минус 17−22, на юге — до 27 градусов.
По данным синоптиков,
Информация об отмене занятий в Челябинске и области публикуется на сайте Агентства новостей «Доступ» с 05.30 до 07.30, по мере поступления данных от комитетов по делам образования и ЕДДС.