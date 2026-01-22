В Каменске-Уральском главврачом назначили Евгения Юндина

В Городской больнице Каменска-Уральского на пост главного врача назначили Евгения Юндина. На этой должности он сменит Алексея Зубова, который ранее возглавлял больницу. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.
— Карьерный путь Евгения Юндина начался здесь с позиции врача-стажера урологического отделения. Впоследствии, получив дополнительное образование в области организации здравоохранения и ультразвуковой диагностики, он занял пост заместителя главного врача по медицинской части, — отметили в ведомстве.
Отмечается, что Евгений Юндин сыграл ключевую роль в организации работы экспресс-диагностического урологического кабинета. Благодаря нему в больнице внедрили использование электронной медицинской документации.
Коллектив и общественность также выражает благодарность за руководство и многолетнюю работу Алексею Зубову. Особый вклад врач сделал в области травматологии и ортопедии.