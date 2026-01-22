Власти вводят в Ростове режим повышенной готовности из-за морозов и метели

В Ростове вечером в четверг, 22 января, вводится режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
— Режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб начнет действовать с 18:00 22 января и продлится до 12:00 27 января, — предупредил мэр.
Такие меры связаны с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 23 по 26 января в области ожидается понижение температуры ночью до −20 градусов. Будет идти снег, местами сильный, возможны метель и ледяной дождь. Также прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица и усиление ветра.
Еще одной причиной введения режима повышенной готовности стало ожидаемое понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок.
Глава города попросил ростовчан соблюдать меры безопасности, планировать маршруты с учетом погодных условий и быть внимательными. В случае экстренных ситуаций следует обращаться по единому номеру «112».
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Ростовской области.