Власти вводят в Ростове режим повышенной готовности из-за морозов и метели

Режим повышенной готовности в Ростове будет действовать с вечера 22 января до 27 января. Ожидается ледяной дождь и ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вечером в четверг, 22 января, вводится режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб начнет действовать с 18:00 22 января и продлится до 12:00 27 января, — предупредил мэр.

Такие меры связаны с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 23 по 26 января в области ожидается понижение температуры ночью до −20 градусов. Будет идти снег, местами сильный, возможны метель и ледяной дождь. Также прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица и усиление ветра.

Еще одной причиной введения режима повышенной готовности стало ожидаемое понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок.

Глава города попросил ростовчан соблюдать меры безопасности, планировать маршруты с учетом погодных условий и быть внимательными. В случае экстренных ситуаций следует обращаться по единому номеру «112».

