Власти вводят в Ростове режим повышенной готовности из-за морозов и метели

Такие меры связаны с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 23 по 26 января в области ожидается понижение температуры ночью до −20 градусов. Будет идти снег, местами сильный, возможны метель и ледяной дождь. Также прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица и усиление ветра.