СК начал проверку из-за масштабного отключения отопления на юге Омска

В результате инцидента в районе ТЭЦ-2 без отопления остались жилые многоквартирники. Речь идет о зданиях на нескольких улицах в Ленинском административном округе города. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. По ее итогам примут процессуальное решение в рамках статьи № 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.