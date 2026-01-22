СК начал проверку из-за масштабного отключения отопления на юге Омска

Сегодня, 22 января, СУ СК России по Омской области сообщило о старте доследственной проверки. Поводом послужила информация в СМИ о крупной аварии на теплосетях.
В результате инцидента в районе ТЭЦ-2 без отопления остались жилые многоквартирники. Речь идет о зданиях на нескольких улицах в Ленинском административном округе города. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. По ее итогам примут процессуальное решение в рамках статьи № 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Напомним, ранее местные жители рассказали в соцсетях, как оказались без тепла, света и воды в мороз.
«КП Омск» также писал о причинах роста числа коммунальных аварий.