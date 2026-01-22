Лукашенко проводит кадровый день в четверг 22 января 2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день в четверг, 22 января, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в телеграм-канале «Пул Первого» проинформировали о том, что в рабочей повестке белорусского лидера 22 января — кадры.
Однако заранее, кого Лукашенко назначит на новые должности, не сообщили, пообещав, позже раскрыть подробности.
Ранее «Комсомолка» сообщала все назначения Александра Лукашенко в рамках кадрового дня в минувший четверг, 15 января,
Еще президент Беларуси предупредил белорусских дипломатов о переломном этапе.
Напомним, недавно Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира. Еще был раскрыт подписанный документ о вхождении Беларуси в Совет мира.
А еще белорусский лидер рассказал, как дегустировал рулет из индейки, и признался, что не ест по вечерам: «Иногда грешил».