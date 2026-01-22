В Челябинске отменяют автобус, соединяющий северо-запад с Советским районом

«С 26 января завершается обслуживание автобусного маршрута по нерегулируемому тарифу № 17», — говорится в сообщении.
Заявление о досрочном прекращении работы подал перевозчик — ООО «Такси-Сервис Ком».
Горожанам предлагают пользоваться автобусом № 17А, трасса движения которого проходит по улицам Бейвеля, Чичерина, Комсомольскому проспекту, улицам 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, улицам Воровского, Блюхера. Задействованы новые автобусы среднего класса, действуют все льготы, к оплате принимаются банковские и транспортные карты.
Для поездок из поселка АМЗ можно выбирать автобусы по регулируемому тарифу № 5, 28, 51 с пересадкой на Мебельном поселке на автобус 17А, уточнили чиновники.
«Для экономии средств используйте транспортную карту с бесплатными пересадками в течение 60 минут или безлимитным проездным», — добавили власти.