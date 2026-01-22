«Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет в День святого Валентина

Площадки уже определили, всего их будет девять:
Преображенский парк в Академическом районе (улица Вильгельма де Геннина, 61); МБОУ ДО СШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54 «а», акватория Верх-Исетского пруда); Лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63); МБОУ ДО СШ «Виктория» (улица Отдыха, 111, акватория озера Шарташ); Детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3 «а»); Лыжная база в Парке имени Маяковского (улица Мичурина, 230); Лыжная база МАУ «СОК “Калининец” (улица Краснофлотцев, 48); Лыжная база МБОУ ДО СШ № 19 “Детский стадион” (улица Бакинских комиссаров, 13); МБОУ ДО СШ “Родонит” (улица Прониной, 35).
Стартуют участники с 11.00 до 14.00, а длина дистанции будет соответствовать текущему году — 2026 метров.