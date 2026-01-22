В Казани из-за аварийных работ временно отключили воду на 37 объектах

В перечень адресов, где временно нет воды, вошли здания на улицах 1 Мая, 25 Октября, Деловой, Лукницкого, Смычки и Степана Халтурина. Точный список может быть скорректирован по мере выяснения характера повреждений в ходе ремонтных работ.