В Казани из-за аварийных работ временно отключили воду на 37 объектах

Причиной отключения стали аварийные работы на сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Казани введено временное ограничение водоснабжения для 37 зданий, включая 18 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщило МУП «Водоканал».

Причиной отключения стали аварийные работы на сетях по адресу: улица 25 Октября, дом 9. Подачу воды планируют восстановить к 21:00 сегодняшнего дня.

В перечень адресов, где временно нет воды, вошли здания на улицах 1 Мая, 25 Октября, Деловой, Лукницкого, Смычки и Степана Халтурина. Точный список может быть скорректирован по мере выяснения характера повреждений в ходе ремонтных работ.

Для решения проблем с водоснабжением жителей «Водоканал» организует доставку воды автоцистернами. Заявки на эту услугу принимаются по телефону 231−62−60.

Напомним, в праздники Казань пережила 51 аварию ЖКХ, воды жители лишались чаще света. Статистика полностью совпала с показателями прошлого года.