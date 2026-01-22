СК сделал заявление после взрыва в жилом доме в Червене, где погибла женщина

В Следственном комитете сделали заявление после трагедии в Червене, где при взрыве котла в жилом доме погибла женщина.
Ранее «Комсомолка» писала, что белоруска погибла при взрыве у себя дома в Червене.
В СК сказали, что по данному факту проводится проверка и озвучили предупреждение для белорусов. В частности, в ведомстве обратили внимание, что самодельные отопительные устройства являются смертельно опасными.
— Подобные устройства не проходят проверок, не имеют защитных систем и часто используются с нарушениями, — подчеркнули в пресс-службе.
В СК отметили, что избежать трагедий можно, соблюдая определенные правила безопасности. Так, использовать следует только сертифицированные отопительные приборы, которые прошли заводские испытания. А монтажом систем отопления должны заниматься только квалифицированные специалисты.
Еще следует регулярно проводить проверку и обслуживание оборудования. Нельзя самовольно вносить изменения в конструкции котлов и печей, допускать перегрева приборов или превышения давления в системе.
— При появлении запаха гари, дыма или посторонних звуков — немедленно прекратите эксплуатацию и вызовите специалистов, — предупредили в СК.
