Мэр проанонсировал сроки сдачи долгожданной Гимназии № 88 в Омске

Школа вышла из учебного процесса в 2020 году и не вошла в нацпроект, но город намерен ввести её в эксплуатацию за счет средств бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Строительство гимназии № 88 в Омске находится на завершающей стадии, однако из-за недобросовестного подрядчика объект до сих пор не сдан. Об этом сообщил глава города Сергей Шелест в ходе прямого эфира, отвечая на обращение жительницы Татьяны Бреховой, которая просила ускорить открытие школы для детей.

По словам мэра, подрядчик выполнил около 94% работ: здание возведено, фасады готовы, внутренние помещения практически завершены. Однако на финишной прямой строительство было фактически остановлено. Осталось лишь смонтировать двери в кабинетах, завершить системы вентиляции и слаботочные сети, а также уложить плитку в отдельных зонах.

«Это большая наша боль. Школа была выведена из учебного процесса ещё в 2020 году, поэтому не попала в национальный проект “Образование”. Сейчас мы решаем вопрос за счет городского бюджета», — признал Сергей Шелест.

Ранее планировалось, что гимназия № 88 начнет принимать учеников уже в сентябре 2025 года. Власти уверены, что при наличии ресурсов и нового подрядчика оставшиеся работы можно завершить в течение трех месяцев. Решение по дальнейшему финансированию и организации завершения строительства будет принято в ближайшее время.

Городские власти подчеркнули: несмотря на то, что объект не охвачен федеральной программой, его ввод в эксплуатацию — приоритет для муниципалитета, и все усилия направлены на то, чтобы дети смогли пойти в новую гимназию как можно скорее.