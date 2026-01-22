Ричмонд
В Новосибирске стало вдвое меньше аварийных участков

Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что в 2025 году число мест концентрации ДТП уменьшилось с 44 до 24, а также снизилось количество погибших в авариях.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске по итогам 2025 года почти вдвое сократилось количество опасных участков на дорогах. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«В 2025 году в Новосибирске почти в два раза сократилось количество мест концентрации ДТП — с 44 до 24», — написал градоначальник. По его словам, такой результат стал возможен после масштабных работ на улично-дорожной сети.

«За год в нормативное состояние привели более 50 объектов общей протяжённостью 50 километров — не только ремонтировали покрытие, но и устанавливали светофоры, знаки, наносили разметку, пересматривали подходы к содержанию улиц, переходов и остановок. Таким образом мы добились определённого снижения аварийности на наших дорогах и значительного сокращения мест концентрации ДТП», — пояснил Кудрявцев.

Общая статистика аварийности также улучшилась. В прошлом году в городе произошло 1558 ДТП, что на 2,8% меньше, чем в 2024-м. Важнее то, что «сократилось число погибших на дорогах — с 83 до 62 человек».

Мэр анонсировал и планы на текущий год. «В 2026 году продолжим ремонт улично-дорожной сети, в первую очередь на участках с высокой интенсивностью движения. В планах — развитие интеллектуальной транспортной системы, модернизация видеонаблюдения и автоматизированного контроля за дорожным движением», — заявил он.