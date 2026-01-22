Лукашенко: на научные проекты в Белоруссии всегда найдут деньги и время

Лукашенко подчеркнул, что гордится достижениями белорусских ученых, но и предъявляет требования. «Почему — я уже сказал: без науки сегодня невозможно», — пояснил он. В этой связи он обратил внимание, что ждет от Национальной академии наук конкретных результатов.