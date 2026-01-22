Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: на научные проекты в Белоруссии всегда найдут деньги и время

Президент республики высказал пожелание, чтобы белорусские ученые развивали научные школы и совершали новые открытия.

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии всегда найдут деньги и время, чтобы поддержать конкретные научные проекты. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

Глава государства высказал пожелание, чтобы белорусские ученые развивали научные школы, совершали новые открытия. «Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время», — цитирует его агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что гордится достижениями белорусских ученых, но и предъявляет требования. «Почему — я уже сказал: без науки сегодня невозможно», — пояснил он. В этой связи он обратил внимание, что ждет от Национальной академии наук конкретных результатов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше