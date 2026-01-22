Лукашенко: на научные проекты в Белоруссии всегда найдут деньги и время

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии всегда найдут деньги и время, чтобы поддержать конкретные научные проекты. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.
Глава государства высказал пожелание, чтобы белорусские ученые развивали научные школы, совершали новые открытия. «Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время», — цитирует его агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что гордится достижениями белорусских ученых, но и предъявляет требования. «Почему — я уже сказал: без науки сегодня невозможно», — пояснил он. В этой связи он обратил внимание, что ждет от Национальной академии наук конкретных результатов.