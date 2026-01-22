В Новосибирской области плиточники стали самыми высокооплачиваемыми рабочими

Аналитики платформы «Авито Работа» изучили рынок труда в Новосибирской области и составили рейтинг наиболее востребованных и высокооплачиваемых рабочих специальностей, где по итогам 2025 года лидером по уровню предлагаемого дохода стала профессия плиточника. Средняя заработная плата для сотрудников в этой сфере составила 175 847 рублей в месяц, что на 25% выше показателей прошлого года.