В Новосибирской области плиточники стали самыми высокооплачиваемыми рабочими

Аналитики платформы «Авито Работа» изучили рынок труда в Новосибирской области и составили рейтинг наиболее востребованных и высокооплачиваемых рабочих специальностей, где по итогам 2025 года лидером по уровню предлагаемого дохода стала профессия плиточника. Средняя заработная плата для сотрудников в этой сфере составила 175 847 рублей в месяц, что на 25% выше показателей прошлого года.
На втором месте оказались каменщики со средним доходом в 167 250 рублей в месяц (+18% за год); в обязанности этих специалистов входит возведение стен и конструкций из кирпича или блоков с соблюдением технологий кладки и контролем качества материалов.
Тройку лидеров замкнули специалисты по маркировке и оформлению продукции — стикеровщики, чьи средние зарплатные предложения в 2025 году достигли 150 024 рублей. Примечательно, что именно в категории стикеровщиков был зафиксирован наиболее резкий годовой прирост зарплат, составивший 39%.