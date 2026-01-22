Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области плиточники стали самыми высокооплачиваемыми рабочими

На втором месте оказались каменщики со средним доходом в 167 250 рублей в месяц.

Источник: Om1 Новосибирск

Аналитики платформы «Авито Работа» изучили рынок труда в Новосибирской области и составили рейтинг наиболее востребованных и высокооплачиваемых рабочих специальностей, где по итогам 2025 года лидером по уровню предлагаемого дохода стала профессия плиточника. Средняя заработная плата для сотрудников в этой сфере составила 175 847 рублей в месяц, что на 25% выше показателей прошлого года.

На втором месте оказались каменщики со средним доходом в 167 250 рублей в месяц (+18% за год); в обязанности этих специалистов входит возведение стен и конструкций из кирпича или блоков с соблюдением технологий кладки и контролем качества материалов.

Тройку лидеров замкнули специалисты по маркировке и оформлению продукции — стикеровщики, чьи средние зарплатные предложения в 2025 году достигли 150 024 рублей. Примечательно, что именно в категории стикеровщиков был зафиксирован наиболее резкий годовой прирост зарплат, составивший 39%.