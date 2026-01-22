Сергей Шелест: В Омске в 2026 году заменят 65 километров теплосетей

В 2026 году в Омске планируется заменить 65 километров тепловых сетей. Об этом заявил глава города Сергей Шелест в ходе программы «Прямой разговор». Он напомнил, что на балансе «Тепловой компании» находится свыше 1 000 километров теплосетей, износ которых достигает 70−80%. Для предотвращения аварий и обеспечения надёжного теплоснабжения ежегодно требуется обновлять от 60 до 80 километров трубопроводов.
В 2024 году было заменено 22 километра, а в 2025-м — уже 57 километров: 30 километров за счёт федеральной программы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке президента Владимира Путина, и ещё 27 километров — за счёт собственных ресурсов города. На эти цели было направлено полмиллиарда рублей.
В 2026 году работы продолжатся с использованием средств коммунального инфраструктурного кредита в размере 505 миллионов рублей.
«Я думаю, что такими темпами за несколько лет мы приведём сети в хорошее состояние», — отметил Сергей Шелест.
Особое внимание уделяется и восстановлению благоустройства после земляных работ. В 2025 году на «Тепловой компании» были созданы пять специализированных бригад, оснащенных собственной техникой и использующих асфальт с муниципального асфальтобетонного завода. За летний сезон они привели в порядок более 800 участков. Зимой восстановление ведется в упрощенном режиме — ямы засыпают и утрамбовывают, а полноценное покрытие (асфальт или тротуарная плитка) будет уложено весной.