Сергей Шелест: В Омске в 2026 году заменят 65 километров теплосетей

Особое внимание уделяется и восстановлению благоустройства после земляных работ. В 2025 году на «Тепловой компании» были созданы пять специализированных бригад, оснащенных собственной техникой и использующих асфальт с муниципального асфальтобетонного завода. За летний сезон они привели в порядок более 800 участков. Зимой восстановление ведется в упрощенном режиме — ямы засыпают и утрамбовывают, а полноценное покрытие (асфальт или тротуарная плитка) будет уложено весной.