Сергей Шелест рассказал об уборке дорог и приобретении нового транспорта

В 2025 году Омск получил 53 единицы новой дорожной техники на общую сумму 410 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города в ходе программы «Прямой разговор» 22 января 2026 года. Средства включают 260 миллионов из городского бюджета и 150 миллионов — в виде субсидии от областного правительства.
Среди закупленной техники — 20 большегрузных самосвалов КамАЗ, которые уже задействованы в уборке снега. По словам руководства, это позволило сократить расходы на привлечение сторонних подрядчиков.
«Мы закупили 20 КамАЗов, это большегрузные самосвалы, которые благополучно сейчас работают на уборке снега. Мы экономим деньги на подрядчиках теперь. В этом году мы планируем также приобретение лаповых снегоуборщиков. Шесть единиц у нас стоит в планах, чтобы уже этой зимой они поработали на омских улицах. Также еще тракторы, самосвалы. По суммам на покупку техники в этом году, думаю, ожидается такое же соотношение. Мы меняем старую технику там, где необходимо», — заявил Сергей Шелест.
Кроме того, в уборке улиц и содержании городской инфраструктуры участвуют осужденные к принудительным работам.
«Я вообще сторонник многих таких советских практик. Мы очень тесно общаемся с Белоруссией, у них это все очень прекрасно работает. У нас в Омске с 2025 года также удалось серьезно продвинуться в этом вопросе. Должен сказать спасибо руководителю УФСИН Сергею Николаевичу Балдину. На сегодня 130 людей, которые осуждены на принудительные работы. В ближайшее время ожидаем еще плюсом 30−40 человек», — сообщил Сергей Шелест.
Некоторые из них проявляют себя настолько хорошо, что после завершения срока могут быть приняты на постоянную работу. Как отметил Сергей Шелест работа по улучшению парка УДХБ будет продолжена.