Сергей Шелест рассказал об уборке дорог и приобретении нового транспорта

«Мы закупили 20 КамАЗов, это большегрузные самосвалы, которые благополучно сейчас работают на уборке снега. Мы экономим деньги на подрядчиках теперь. В этом году мы планируем также приобретение лаповых снегоуборщиков. Шесть единиц у нас стоит в планах, чтобы уже этой зимой они поработали на омских улицах. Также еще тракторы, самосвалы. По суммам на покупку техники в этом году, думаю, ожидается такое же соотношение. Мы меняем старую технику там, где необходимо», — заявил Сергей Шелест.