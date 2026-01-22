Рассказываем, где в Иркутской области будет бесплатный проезд для студентов 25 января

В Братске 25 января с 14:00 до 21:00 студентам будет доступен бесплатный проезд в муниципальном транспорте. Также важно прихватить с собой студенческий билет! В этот же день в 17:00 на катке у городской администрации начнётся праздничная акция с играми, призами, фаер-шоу и массовым катанием. Коньки можно принести свои или взять в бесплатном прокате.