Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где в Иркутской области будет бесплатный проезд для студентов 25 января

В Ангарске и Братске проезд для студентов будет бесплатным 25 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске и Братске пройдут акции, приуроченные ко Дню российского студенчества. Об этом КП-Иркутск сообщили в местных администрациях.

— Так в Ангарске с 24 по 26 января 2026 года учащиеся вузов и колледжей смогут бесплатно ездить на трамвае, главное заранее предъявить студенческий билет. Также 25 января в 17:00 на малой арене «Ермака» состоится массовое катание «Все на лёд!», — говорится в сообщении мэрии.

В Братске 25 января с 14:00 до 21:00 студентам будет доступен бесплатный проезд в муниципальном транспорте. Также важно прихватить с собой студенческий билет! В этот же день в 17:00 на катке у городской администрации начнётся праздничная акция с играми, призами, фаер-шоу и массовым катанием. Коньки можно принести свои или взять в бесплатном прокате.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, как отметят День студента в Иркутске.