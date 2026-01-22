Туристический поток в Приморье вырос до 635 тысяч иностранцев

Приморский край показал рост въездного туризма в 2025 году. Регион посетили 635,7 тысячи иностранных граждан, что на 1,3% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
География туристов расширилась за счет гостей из Австралии, Германии, Канады, Республики Корея, США, Франции, Японии и стран Юго-Восточной Азии. Примечательно, что количество путешественников из дальнего зарубежья увеличилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом.
Туристическая отрасль края адаптируется к изменениям на рынке. Несмотря на некоторое снижение потока туристов из Китая, власти региона активно развивают новые направления. Особое внимание уделяется привлечению путешественников из Индии, арабских стран и Юго-Восточной Азии.
В планах на ближайшее лето запуск туристического проекта «Золотые ключи», вошедшего в топ-10 федеральных проектов по развитию въездного туризма. Проект направлен на развитие культурного обмена, бизнес-сотрудничества и знакомство с регионом.