Туристический поток в Приморье вырос до 635 тысяч иностранцев

Количество путешественников из дальнего зарубежья увеличилось вдвое.

Источник: Комсомольская правда

Приморский край показал рост въездного туризма в 2025 году. Регион посетили 635,7 тысячи иностранных граждан, что на 1,3% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

География туристов расширилась за счет гостей из Австралии, Германии, Канады, Республики Корея, США, Франции, Японии и стран Юго-Восточной Азии. Примечательно, что количество путешественников из дальнего зарубежья увеличилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом.

Туристическая отрасль края адаптируется к изменениям на рынке. Несмотря на некоторое снижение потока туристов из Китая, власти региона активно развивают новые направления. Особое внимание уделяется привлечению путешественников из Индии, арабских стран и Юго-Восточной Азии.

В планах на ближайшее лето запуск туристического проекта «Золотые ключи», вошедшего в топ-10 федеральных проектов по развитию въездного туризма. Проект направлен на развитие культурного обмена, бизнес-сотрудничества и знакомство с регионом.