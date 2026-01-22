Туристический поток в Приморье вырос до 635 тысяч иностранцев

Приморский край показал рост въездного туризма в 2025 году. Регион посетили 635,7 тысячи иностранных граждан, что на 1,3% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.