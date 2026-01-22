Виталий Хоценко провел совещание по вопросам обновления инфраструктуры вузов

В 2025 году за счет средств федерального бюджета был выполнен капитальный ремонт 19 зданий в семи омских вузах — на эти цели направлено около 600 млн рублей. Дополнительно Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского получил 214,8 млн рублей на оснащение главного корпуса современным оборудованием.