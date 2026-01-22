Виталий Хоценко провел совещание по вопросам обновления инфраструктуры вузов

22 января 2026 года губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совещание, посвященное капитальному ремонту зданий вузов и научных организаций региона, а также сопровождению образовательных учреждений при подготовке заявок на федеральное финансирование. Такие встречи проходят ежемесячно и направлены на системное обновление научно-образовательной инфраструктуры.
В 2025 году за счет средств федерального бюджета был выполнен капитальный ремонт 19 зданий в семи омских вузах — на эти цели направлено около 600 млн рублей. Дополнительно Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского получил 214,8 млн рублей на оснащение главного корпуса современным оборудованием.
В 2026 году основной акцент сделан на реконструкцию студенческих общежитий. Восемь проектов от шести омских вузов уже получили одобрение на федеральную поддержку — общий объем финансирования превысит 2,6 млрд рублей.
По поручению губернатора вузам оказывается всесторонняя помощь на всех этапах реализации проектов: от оформления заявок и разработки проектно-сметной документации до прохождения экспертизы и организации строительных работ. Параллельно ведется подготовка новых заявок на обновление учебных и лабораторных корпусов.
Особое внимание уделяется созданию межвузовского кампуса. С января 2026 года этот вопрос включен в повестку совещаний, а регион уже готовит заявку для участия в конкурсном отборе Минобрнауки РФ.