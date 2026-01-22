Для Омска и области объявлены метеоусловия первой степени опасности

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшее время в Омске и области ожидается погода, которая будет способствовать плохому рассеиванию примесей в воздухе. В такую погоду жители могут чувствовать различные неприятные запахи, так как ветер не будет разгонять попавшие в воздух вредные вещества. Ожидается, что режим неблагоприятной погоды наступит вечером четверга, 22 января, и продлится до следующего утра.