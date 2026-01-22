Ричмонд
Для Омска и области объявлены метеоусловия первой степени опасности

Они продлятся 12 часов.

Источник: SuperOmsk.ru

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшее время в Омске и области ожидается погода, которая будет способствовать плохому рассеиванию примесей в воздухе. В такую погоду жители могут чувствовать различные неприятные запахи, так как ветер не будет разгонять попавшие в воздух вредные вещества. Ожидается, что режим неблагоприятной погоды наступит вечером четверга, 22 января, и продлится до следующего утра.

«С 20 часов 22.01.2026 г. до 08 часов 23.01. 2026 г. на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении специалистов.

Добавим, аналогичный период НМУ объявлялся в регионе и на предыдущую ночь.

Специалисты также прогнозируют, что днем 23 января ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха, однако ночью на 24 января, а затем и на 25 января он вновь будет повышенным.