Директор УК попал под дело из-за плохой уборки снега в воронежских дворах

Теперь ему грозит штраф или временная дисквалификация.

Источник: АиФ Воронеж

Директор управляющей компании «Стройтехника» попал под административное дело за плохую зимнюю уборку во дворах Советского района Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 21 января.

Во время проверки правоохранители выявили ряд нарушений в деятельности УК. В частности, некачественную борьбу со льдом и снегом на придомовой территории многоквартирного дома № 241/15 на улице 9 Января, а также у ряда домов в микрорайоне «Новый».

Административное дело возбудили согласно статье об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Теперь главе УК грозит штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.

По требованию прокуратуры коммунальщики уже устранили все нарушения.