В Крыму школьница повредила ногу на эскалаторе в ТЦ, потребовалась операция

Десятилетнюю девочку из Симферополя прооперировали из-за травмы, полученной на эскалаторе в торговом центре.

Источник: Комсомольская правда

Десятилетняя девочка попала в операционную после похода в торговый центр в Симферополе, где она повредила ногу, спускаясь на эскалаторе. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым».

По информации Следственного комитета, инцидент произошел в одном из торговых центров города. Во время спуска металлический лист напольного покрытия на эскалаторе перевернулся, и девочка получила серьезную травму ноги. Ее экстренно госпитализировали, потребовалась хирургическая операция.

— Родители пострадавшей считают, что причиной стало ненадлежащее состояние покрытия, и ставят под сомнение общий уровень безопасности в торговом центре, — пишут в издании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изучат техническое состояние эскалатора и назначат необходимые экспертизы. Также проверяется соблюдение всех норм безопасности в ТЦ.

Прокуратура Республики Крым проводит собственную проверку. В надзорном ведомстве изучат соблюдение требований безопасности при оказании услуг населению.

