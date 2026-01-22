В Крыму школьница повредила ногу на эскалаторе в ТЦ, потребовалась операция

Десятилетняя девочка попала в операционную после похода в торговый центр в Симферополе, где она повредила ногу, спускаясь на эскалаторе. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым».
По информации Следственного комитета, инцидент произошел в одном из торговых центров города. Во время спуска металлический лист напольного покрытия на эскалаторе перевернулся, и девочка получила серьезную травму ноги. Ее экстренно госпитализировали, потребовалась хирургическая операция.
— Родители пострадавшей считают, что причиной стало ненадлежащее состояние покрытия, и ставят под сомнение общий уровень безопасности в торговом центре, — пишут в издании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изучат техническое состояние эскалатора и назначат необходимые экспертизы. Также проверяется соблюдение всех норм безопасности в ТЦ.
Прокуратура Республики Крым проводит собственную проверку. В надзорном ведомстве изучат соблюдение требований безопасности при оказании услуг населению.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
«Потеряла память и кричит по ночам»: Мать девочки, на которую упали железные качели, отсудила компенсацию после ЧП.