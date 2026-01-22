В Башкирии будут штрафовать за продажу энергетиков в театрах и больницах

На территории республики запрещено продавать энергетики в школах и медицинских учреждениях, организациях культуры и спорта, отмечает пресс-служба башкирского парламента. Сейчас водятся санкции за нарушения: на граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. За повторные нарушения штрафы будут выше: граждане должны будут заплатить от 4 тыс. до 5 тыс. руб., должностные лица — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., юрлица — от 200 тыс. до 250 тыс. руб.