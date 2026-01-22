«Ров» на Спиридонова устранит раскопавший дорогу застройщик

Застройщик, повредивший дорожное покрытие в районе остановки Шепеткова во Владивостоке, обязан починить его. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе администрации города.
«Согласно действующему законодательству, застройщик должен восстановить нарушенное благоустройство», — рассказали в пресс-службе.
Речь идет о застройщике ООО СЗ «НК ТРАСТ», который занимается строительством ЖК «Нефрит». По словам специалистов, городское управление дорог знает о сложившиеся ситуации и уже работает над ее устранением.
Напомним, что дорожники Владивостока приступили к подготовке к асфальтированию улицы Нефтеветка. Сейчас специалисты занимаются оформлением необходимой проектной документации и параллельно проводят демонтаж незаконно установленных гаражей.