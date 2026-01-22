Ричмонд
«Ров» на Спиридонова устранит раскопавший дорогу застройщик

Городское управление дорог знает о сложившиеся ситуации и уже работает над ее устранением.

Источник: PrimaMedia.ru

Застройщик, повредивший дорожное покрытие в районе остановки Шепеткова во Владивостоке, обязан починить его. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе администрации города.

«Согласно действующему законодательству, застройщик должен восстановить нарушенное благоустройство», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет о застройщике ООО СЗ «НК ТРАСТ», который занимается строительством ЖК «Нефрит». По словам специалистов, городское управление дорог знает о сложившиеся ситуации и уже работает над ее устранением.

Напомним, что дорожники Владивостока приступили к подготовке к асфальтированию улицы Нефтеветка. Сейчас специалисты занимаются оформлением необходимой проектной документации и параллельно проводят демонтаж незаконно установленных гаражей.