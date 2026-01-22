Куда сходить в Ростове на этих выходных: 23−25 января

Весна вот-вот начнет стучаться в двери. Жители южного города с нетерпением ждут потепление и звонкий птичий перезвон. Мы расскажем куда можно сходить на этих выходных в Ростове-на-Дону, чтобы сердце пело и радостно плясало.
Выставка «Сокровища Донских степей»
В Ростовском областном музее краеведения пройдет выставка «Сокровища Донских степей». Среди экспонатов, входящих в число мирового культурного наследия человечества, представлены предметы из курганной группы «Пять братьев» Елизаветовского курганного могильника (вторая половина IV в. до н.э.). Работает до конца года.
- Когда: 23 января в 12:00.
- Где: Ростовский областной музей краеведения, Большая садовая, 79.
- Вход: 500 рублей.
Выставка «Внутри кадра»
В Центре креативных индустрий проходит выставка «Внутри кадра». На ней представлены работы студентов студентов ВГИКа. Все они посвящены теме человека. Можно увидеть работы Оли Бабухиной, Валентины Парфеновой, Софьи Захарченко, Оли Ктиторовой, Александры Барнагян и Анны Ищенко. Экспозиция будет работать до 24 января.
- Когда: 23 января в 12:00.
- Где: Центр креативных индустрий, Большая Садовая, 121.
- Вход свободный.
Выставка живописи Романа Башты «Эмоции Степи»
В МСИИД пройдет выставка живописи Романа Башты «Эмоции Степи». Выставка Романа Башты «Эмоции Степи» предлагает создание уникального пространства для исследования связи искусства и природы, эмоций и ландшафта. Это возможность для зрителей поразмышлять о том, как природа влияет на чувствительность и восприятие каждого, и как художник передаёт свой внутренний мир через образы, созданные в разные времена года. Экспозиция продлится до 22 февраля.
- Когда: 24 января в 12:00.
- Где: МСИИД, Шаумяна, 51.
- Вход свободный.
Книжный клуб «На улице Дыбенко»
В книжном магазине «В порядке» состоится книжный клуб по дебютному роману Кристины Маиловской «На улице Дыбенко».
Петербург, улица Дыбенко, одна квартира на двоих, нелёгкие жизни, зависимость, кот, черепашка и пёс.
- Когда: 24 января в 16:0.
- Где: Книжный магазин «В порядке», Баумана 2/12.
- Вход: 400 рублей.
Лекция об истории зарубежной литературы
В книжном магазине «В порядке» команда продолжает цикл лекций по истории зарубежной литературы. Их читает преподаватель кафедры теории и истории мировой литературы ЮФУ Андрей Бердичевский. В рамках нового блока будет разбирать римскую комедию. Гости узнают, как она зародилась, что из себя представляла и чем отличалась от современной комедии.
- Когда: 25 января в 16:00.
- Где: Книжный магазин «В порядке», Баумана 2/12.
- Вход свободный.