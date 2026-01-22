Куда сходить в Ростове на этих выходных: 23−25 января

В МСИИД пройдет выставка живописи Романа Башты «Эмоции Степи». Выставка Романа Башты «Эмоции Степи» предлагает создание уникального пространства для исследования связи искусства и природы, эмоций и ландшафта. Это возможность для зрителей поразмышлять о том, как природа влияет на чувствительность и восприятие каждого, и как художник передаёт свой внутренний мир через образы, созданные в разные времена года. Экспозиция продлится до 22 февраля.