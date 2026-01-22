В Ростовской области на трассе произошло ДТП с тремя машинами, погиб человек

В Ростовской области произошла смертельная авария, о которой сообщили в региональной Госавтоинспекции. Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 22 января в Мясниковском районе на старой трассе, ведущей из Ростова в Таганрог.
По предварительной информации, в селе Чалтырь на нерегулируемом перекрестке автомобиль «ВАЗ-2114» при повороте налево столкнулся со встречным «ВАЗ-2107». От удара первую машину отбросило на стоявшую рядом «Ладу Приору».
В результате аварии два пассажира из «ВАЗ-2114» были доставлены в районную больницу, где один из них, 62-летний мужчина, позже скончался от полученных травм.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
В ГАИ Ростовской области призывает водителей строго соблюдать правила маневрирования, особенно на перекрестках.
