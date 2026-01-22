Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма

Об этом мало кто знает, если вы откроете эту книгу, то увидите, что это третье издание, а не второе. Но это издание, в отличие от предыдущих, совершенно новое. Поменялись многие виды. Кстати, делали упор еще на то, чтобы по возможности заменить иллюстрации. Дополнить, поменять. В прошлом издании было много не крымских иллюстраций. Также, в этот раз примерно процентов 30 из фото заменены на крымские.