«В крысоловках на красную рыбу грызуны не реагировали». Власти Минска сказали, готовы ли проводить регулярную профилактику против грызунов в многоэтажках

Власти Минска сказали о регулярной профилактике против грызунов в многоэтажках. Подробности сообщили в телеграм-канале Октябрьского района Минска.
На личный прием к главе администрации Октябрьского района Эдуарду Томильчику обратился житель одного из домов, расположенных по улице Авакяна. Он сообщил, что в декабре 2025 года обнаружил грызунов в квартире. Спустя некоторое время минчанин оформил заявку в ЖЭУ № 1 для проведения профилактики.
Однако ЖЭУ самостоятельно не проводит дератизацию. Указанным занимается специализированная организация, которая является подрядчиков. После проведения работ в ЖЭУ поступает информация и на ее основе заявка закрывается.
Мужчина увидел закрытую заявку и стал ждать гибели грызунов, но этого не произошло. В крысоловках на красную рыбу они также не реагировали. Со слов жителя Минска, в момент самостоятельного обследования подвального помещения жильцы дома установили, что профилактические мероприятия были проведены не в полном объеме. И должного результата удалось добиться лишь после повторного вызова специалистов.
Минчанин внес предложение о проведении профилактики появления грызунов в жилом фонде. Глава Октябрьского района обратил внимание, что проведение регулярной профилактики не является разумным решением. Он уточнил, что история мужчина является частным случаем. По словам Томильчика, ситуация с грызунами полностью контролируемая, дератизационные мероприятия проводятся по соответствующим заявкам.
«Если факт наличия грызунов подтверждается, специалисты максимально оперативно реагируют на проблему. Постоянное же использование химикатов в жилфонде района и всего города может нанести непоправимый вред здоровью жителей и экологии», — отметили в сообщении.
