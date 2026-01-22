Ричмонд
Свет частично отключили в Октябрьском районе Иркутска 22 января

Ориентировочно, электричество вернется в дома к 20:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 22 января 2026 произошло около пяти часов вечера. Согласно информации, опубликованной в канале «Свет 38», бригада уже выехала на место, чтобы выявить и устранить причину.

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 22 января 2026.

— Электричества частично пропало в части домов на улицах Байкальская, Ширямова, в микрорайоне Крылатом, а также часть домов поселке Светлый, СНТ Солнечный, СНТ Солнечный-1, СНТ Солнечный-2, — сказано в канале.

Ориентировочно, отключение света в Октябрьском районе Иркутска 22 января 2026 продлится до 20:00. Специалисты делают всевозможное, чтобы устранить причины быстрее.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело завели после смертельной аварии в Казачинско-Ленском районе.