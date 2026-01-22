Напавший на школу в Нижнекамске подросток имел при себе нож, петарды, маску и перчатки

112 писал, что у них иногда возникали вопросы к поведению Даниса, так как тот мог дерзить, однако в остальном он был обычным учеником. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на школьников также сообщил, что подростка не травили, а сам он был неконфликтным. В то же время в социальных сетях он позировал в военной атрибутике и часто писал агрессивные комментарии.