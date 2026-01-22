Человека могут адаптировать к экстремальной жаре

«В соответствии с Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата реализуются конкретные меры по адаптации к изменению климата. В Научно-клиническом центре физиологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана сотрудниками проводятся научные обследования, связанные с оценкой влияния высокой температуры воздуха на здоровье населения и адаптации организма к жаркому климату, изучаются закономерности функционирования как целого организма, так и его систем при воздействии природно-климатических и производственных факторов с целью выработки оптимальных путей адаптации организма человека к экстремально жарким климато-географическим условиям Туркменистана», — сказал он на международной конференции «Продовольственная безопасность в условиях меняющегося мира», которая проходит в четверг в Ашхабаде.