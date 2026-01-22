Пермякам объяснили, почему закрыт съезд со Строителей на площадь Гайдара

Причину закрытия съезда с улицы Строителей на площадь Гайдара объяснили сайту perm.aif.ru в Министерстве транспорта Пермского края.
Речь о новой двухуровневой развязке у площади Гайдара. Технически с шоссе Космонавтов пермяки могут проехать по новой улице Строителей и выехать на Локомотивную перед самой площадью. Но выезд до сих пор остаётся закрыт.
Водители предположили, что поворот со Строителей мог бы разгрузить Локомотивную. Но в минтрансе пояснили, что это приведёт к ещё большим заторам перед площадью Гайдара.
«Запрет поворота сделан для того, чтобы не загружать дополнительно ул. Локомотивную, а загрузить свободную 2-ю Шоссейную», — объяснили в ведомстве.
Напомним, на площади Гайдара ежедневно скапливаются огромные пробки, которые приводят к задержкам общественного транспорта. Причинами заторов называют новые светофоры и закрытие путепровода на шоссе.