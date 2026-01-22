Аэропорт Братска обслужил почти 250 тысяч пассажиров за год

— Наиболее популярным направлением стал Новосибирск, с которым было перевезено 75 320 человек. В Иркутск полетели 53 622 пассажира — это в полтора раза больше, чем годом ранее. Рейсы в Москву и обратно обслужили 48 790 путешественников. Летом более 4 тысяч жителей Братска и соседних районов воспользовались прямыми рейсами в Сочи, — рассказывают в аэропорту.