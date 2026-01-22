Аэропорт Братска обслужил почти 250 тысяч пассажиров за год

Аэропорт Братска подвел итоги 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, за 12 месяцев его услугами воспользовались 246 117 пассажиров, включая более 12 тысяч детей до двух лет.
— Наиболее популярным направлением стал Новосибирск, с которым было перевезено 75 320 человек. В Иркутск полетели 53 622 пассажира — это в полтора раза больше, чем годом ранее. Рейсы в Москву и обратно обслужили 48 790 путешественников. Летом более 4 тысяч жителей Братска и соседних районов воспользовались прямыми рейсами в Сочи, — рассказывают в аэропорту.
Загрузка регулярных рейсов была близка к 100%. За год было выполнено 4 342 взлёта и посадки. Взлетно-посадочная полоса аэропорта приняла 37 типов воздушных судов, включая тяжелый транспортный самолёт Ан-124 «Руслан».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Иркутском авиазаводе тестируют электрику серийных самолетов МС-21.