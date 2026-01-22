Ричмонд
В филиале Третьяковки в Калининграде до весны продлили работу главной выставки

Посетить экспозицию «Пять веков русского искусства» можно будет до 30 марта.

Источник: филиал Третьяковки в Калининграде

В калининградском филиале Третьяковской галерее работу выставки «Пять веков русского искусства» продлили до весны. О том, что посетить экспозицию можно будет до 30 марта 2026 года, сообщает пресс-служба музея.

«Пять веков русского искусства» это первый и ключевой проект филиала в 2025 году.

Как сказала директор филиала Камиля Байдильдина, продление выставки — это ответ на огромный интерес калининградцев и гостей города.

Ранее мы рассказывали о выставках, которые представит филиал Третьяковки в Калининграде в 2026 году.