В филиале Третьяковки в Калининграде до весны продлили работу главной выставки

В калининградском филиале Третьяковской галерее работу выставки «Пять веков русского искусства» продлили до весны. О том, что посетить экспозицию можно будет до 30 марта 2026 года, сообщает пресс-служба музея.
«Пять веков русского искусства» это первый и ключевой проект филиала в 2025 году.
Как сказала директор филиала Камиля Байдильдина, продление выставки — это ответ на огромный интерес калининградцев и гостей города.
