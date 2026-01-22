Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове подвели итоги работы экстренных служб юга России в 2025 году

На Дону обсудили работу Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону подвели итоги работы экстренных служб юга России за 2025 год. В мероприятии приняли участие губернатор Юрий Слюсарь, заместитель министра МЧС РФ Анатолий Супруновский и заместитель полпреда Президента России в ЮФО Антон Калинин.

Глава Ростовской области поблагодарил службы экстренного реагирования за профессионализм и самоотверженность, в том числе при ликвидации последствий воздушных атак.

— В 2025 году была подтверждена эффективность системы безопасности. За год количество пожаров сократилось почти на треть, число погибших в них — на четверть, — отметил Юрий Слюсарь.

Сейчас на Дону продолжают укрепление инфраструктуры безопасности. В частности, была обновлена система оповещения во всех 55 территориях области, закупили 60 комплектов спецтехники, повысили готовность 26 защитных сооружений гражданской обороны. Работу продолжат в 2026 году.

— Ситуация требует от нас максимальной оперативности. Ключевой приоритет — укрепление системы защиты населения, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Достойные результаты отметил и заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский.

— Результат был достигнут благодаря профессиональному отношению к делу, открытости и неравнодушию к людям. Несмотря на успехи, задачи перед нами стоят не менее сложные, можно сказать, даже масштабные. Задачи перед РСЧС округа определены, приоритетные акценты расставлены, — сказал Анатолий Супруновский.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше