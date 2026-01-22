Ростовчанка перевела 10 тысяч рублей мошенникам вместо подруги

Правоохранители обращают внимание, что преступники активно используют методы социальной инженерии и могут имитировать аккаунты знакомых. Они призывают граждан всегда лично перепроверять подобные просьбы о финансовой помощи, созваниваясь по известным номерам, не переводить средства на счета незнакомцев и никому не сообщать конфиденциальные банковские данные. При поступлении подозрительных сообщений или в случае совершения противоправных действий рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию.