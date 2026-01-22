Ростовчанка перевела 10 тысяч рублей мошенникам вместо подруги

В Ворошиловском районе Ростова женщина стала жертвой мошенников, переведя им 10 тысяч рублей, будучи уверенной, что помогает подруге. Как сообщили в городском главке полиции, 47-летняя жительница получила через мессенджер сообщение от человека, представившегося ее знакомой.
Мнимая подруга, сославшись на срочную нужду, убедила заявительницу перевести деньги.
Ростовчанка выполнила просьбу, лишь затем связавшись с настоящей подругой и обнаружив обман. Ущерб от этого составил порядка 10 000 рублей.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили в главке ведомства.
Правоохранители обращают внимание, что преступники активно используют методы социальной инженерии и могут имитировать аккаунты знакомых. Они призывают граждан всегда лично перепроверять подобные просьбы о финансовой помощи, созваниваясь по известным номерам, не переводить средства на счета незнакомцев и никому не сообщать конфиденциальные банковские данные. При поступлении подозрительных сообщений или в случае совершения противоправных действий рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию.
