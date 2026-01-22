Ричмонд
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге из-за мороза объявили желтый уровень погодной опасности.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидающегося похолодания, местами температура воздуха может достичь минус 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, с 00 часов до 10 часов 23 января на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Местами она может достигать минус 20 градусов», — говорится в сообщении.

Власти Петербурга просят горожан соблюдать осторожность, одеваться теплее.

Сейчас в Северной столице около минус 10 градусов.