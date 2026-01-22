Ученые ОмГУ начали создавать новые биоматериалы для восстановления костей

22 января пресс-служба Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского рассказала о начале важного этапа научной работы. Ученые ОмГУ начали создание новых костнозамещающих биоматериалов — гелей, паст, гранул и пористых каркасов.
Проект рассчитан на период с 2026 по 2028 год и направлен на решение критической медицинской задачи. Речь идет о замещении обширных костных дефектов. Социальная значимость работы получила подтверждение Российской академии наук. Местные исследователи вышли на новый практический уровень.
«Ранее мы изучали процессы биоминерализации на модельных системах, разработали и испытали порошковые композиции, которые уже могут применяться для заполнения небольших костных полостей, например, в стоматологии. Сейчас приступили к главной задаче — созданию новых костнозамещающих биоматериалов, которые по своей структуре и свойствам будут максимально приближены к натуральной костной ткани человека и смогут замещать дефекты значительного объема», — пояснила руководитель проекта, доцент кафедры неорганической химии ОмГУ Светлана Герк.
Фото: Евгения Гамова / предоставлено пресс-службой ОмГУ.
Основой для новых материалов служат композиты, имитирующие природный костный матрикс. Они сочетают минеральную фазу с органическими компонентами, что должно обеспечить биосовместимость и механическую прочность. Данная разработка является логическим продолжением предыдущих проектов университета, поддержанных грантами.
