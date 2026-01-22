Ученые ОмГУ начали создавать новые биоматериалы для восстановления костей

«Ранее мы изучали процессы биоминерализации на модельных системах, разработали и испытали порошковые композиции, которые уже могут применяться для заполнения небольших костных полостей, например, в стоматологии. Сейчас приступили к главной задаче — созданию новых костнозамещающих биоматериалов, которые по своей структуре и свойствам будут максимально приближены к натуральной костной ткани человека и смогут замещать дефекты значительного объема», — пояснила руководитель проекта, доцент кафедры неорганической химии ОмГУ Светлана Герк.