Историческое здание железнодорожной больницы в Воронеже ждет реставрация

В Воронеже утвержден проект реставрации здания бывшей железнодорожной больницы, являющегося объектом культурного наследия. Соответствующее уведомление опубликовало региональное управление охраны памятников 22 января.
Работы затронут как внешний облик, так и внутренние помещения исторического строения. Планируется восстановить первоначальный вид фасадов и оконных проемов, отремонтировать кровлю и модернизировать инженерные сети. Особое внимание будет уделено сохранению подлинных элементов: кафеля Метлахского производства, филёнчатых дверей и лестниц.
Двухэтажное здание по адресу ул. Кольцовская, 11, было построено в 1907—1908 годах для нужд железнодорожной больницы, открытой в городе в 1896 году. Авторство проекта приписывается губернскому инженеру Станиславу Мысловскому. Фасад, выполненный из кирпича с клеймом «ТГ» (Товарищество «Глинозем»), отличается живописной асимметричной композицией, декоративными элементами и контрастом красной кладки со светлым цоколем.
Реставрация вернет архитектурному памятнику, более столетия служившему медицине, его историческую выразительность и ценность.