Историческое здание железнодорожной больницы в Воронеже ждет реставрация

Двухэтажное здание по адресу ул. Кольцовская, 11, было построено в 1907—1908 годах для нужд железнодорожной больницы, открытой в городе в 1896 году. Авторство проекта приписывается губернскому инженеру Станиславу Мысловскому. Фасад, выполненный из кирпича с клеймом «ТГ» (Товарищество «Глинозем»), отличается живописной асимметричной композицией, декоративными элементами и контрастом красной кладки со светлым цоколем.